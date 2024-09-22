В Литве инициатива журналиста Эдмундаса Якилайтиса и группы LTG "Именные поезда" подошла к финальной стадии. Было выбрано семь имен, которые получат поезда, курсирующие по Литве и Латвии. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

20 сентября утром на Вильнюсском железнодорожном вокзале собрались авторы идеи и известные общественные деятели, которые проводили в путь именной поезд – "Ян Кароль Ходкевич", который отбыл в Ригу. В мероприятии участвовали посол Латвии Сольвейга Силкална, профессор Альфредас Бумблаускас, журналист Эдмундас Якилайтис, главы LTG и пассажиры поезда Вильнюс–Рига.

Имена для шести литовских поездов назвали жители страны, они не только голосовали на портале Delfi за предложенные имена, но и предлагали свои варианты. Название седьмому поезду выбрали работники группы LTG. Поезд был назван Vytis ("Погоня").

Именные поезда будут курсировать на трех маршрутах: Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Рига и Вильнюс–Моцкава.

В Ригу будут ездить поезда – "Балтийский путь" и "Ян Кароль Ходкевич", в Моцкаву – "Ягайло" и "Сигизмунд Август", а в Клайпеду – "Бируте" и "Король Миндаугас".

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