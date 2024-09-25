Россия запустила в Китае программу по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности, которые планируется использовать на войне в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке и соответствующие документы, цитирует "Медуза".

По информации агентства, Ижевский электромеханический завод "Купол" (дочернее предприятие оборонного концерна "Алмаз-Антей") провел в Китае летные испытания новой модели беспилотника "Гарпия-3" с участием местных специалистов. Reuters ссылается на отчет, который "Купол" направил в Минобороны РФ в начале этого года. Позже завод сообщил ведомству, что может производить беспилотники в большом количестве, в том числе "Гарпию-3" на заводе в Китае для использования в ходе российско-украинской войны.

Согласно отчетам "Купола", которые есть в распоряжении Reuters, беспилотники "Гарпия-3" могут преодолевать расстояние около двух тысяч километров с полезной нагрузкой в 50 килограммов. Образцы "Гарпии-3" и некоторых других моделей беспилотников, произведенных в Китае, были доставлены в Россию для дальнейшего тестирования с привлечением китайских экспертов.

В документах, как отмечает Reuters, не указаны имена китайских специалистов. МИД Китая сообщил агентству, что ему ничего не известно о подобном проекте. В ведомстве добавили, что в Китае действуют строгие меры контроля за экспортом дронов.

В "Куполе", "Алмаз-Антее" и Минобороны России на запросы журналистов не ответили.

Из документов "Купола" следует, что беспилотники "Гарпия-3" — это модернизированная версия дронов "Гарпия-А1". Новый дрон был переработан китайскими специалистами по чертежам "Гарпии-А1".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !