Канцлер Германии Олаф Шольц хочет впервые почти за два года провести телефонный разговор с президентом Путиным, пишет издание Die Zeit, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что рассматривается возможность телефонного разговора Шольца с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Однако Германия, как сообщается, пока не сделала запрос об организации звонка.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

Если их разговор состоится, Шольц станет первым с 2022 года лидером страны из числа союзников Украины, который напрямую поговорит с Путиным.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !