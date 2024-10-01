Иран запустил ракеты по Израилю

Иран совершил пуски ракет по Израилю. Об этом объявила израильская армия.

По всему Израилю объявлена воздушная тревога.

Иранское официальное информационное агентство IRNA подтвердило факт запуска ракет по Израилю, не дав пока никаких подробностей.

Достоверной информации о масштабах ракетного удара пока нет. Вначале некоторые издания сообщали о ста ракетах, затем газета Jerusalem Post заявила без ссылок на какие-либо источники, что ракет может быть около 500 — но эта информация нуждается в проверке.

Эта газета также пишет со ссылкой на главу спасательной организации Magen David Adom о прямом попадании в здание на севере Тель-Авива и о падении ракет в нескольких других местах Израиля.

Израильская газета "Гааретц" передает, что сильные взрывы были слышны и в Иерусалиме и Тель-Авиве, а также пишет — пока без подробностей — о попаданиях ракет в центральном Израиле и на юге, в пустыне Негев.

Одно из иранских агентств опубликовало видео ракет, взлетающих над Тегераном; агентство Reuters передает, что в долине реки Иордан слышали сильные взрывы.

Иранское телевидение объявило, что вскоре будет опубликовано заявление Корпуса стражей исламской революции.

Ранее во вторник представитель администрации президента США сказал прессе на условиях анонимности, что, по имеющимся у США сведениям, Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами.

Заявление представителя Белого дома передали во вторник сразу несколько агентств и других средств массовой информации.

"У Соединенных Штатов есть информация, указывающая на то, что Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами. Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана", — цитирует это официальное лицо американская телекомпания CBS, американский партнер Би-би-си.

Как передает агентство Reuters, неназванный по имени представитель Белого дома пояснил, что этот ракетный удар может быть таким же или даже большим по масштабу, чем тот, что Иран попытался нанести в апреле, но эта оценка пока основана на самых предварительных данных и не может считаться точной.

Как отмечают многие международные обозреватели, Тегеран до сих пор необычно сдержанно реагировал на удары Израиля по одному из главных союзников Ирана в регионе, ливанской группировке "Хезболла", и уничтожение всей верхушки группировки.

В понедельник, после продолжавшихся несколько дней ракетных и бомбовых ударов по объектам "Хезболлы", израильская армия вошла в Южный Ливан, заявив, что намерена провести "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против позиций и объектов группировки в деревнях на юге Ливана.

"Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля", — говорилось в заявлении Армии обороны Израиля.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !