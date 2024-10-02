Израильская армия сообщила, что во вторник вечером Иран запустил по территории Израиля около 180 ракет, но практические все они были сбиты. Большинство ракет перехватили различные системы ПВО Израиля, а часть уничтожили вооруженные силы западных стран, утверждают израильтяне, передает Русская служба Би-би-си.

Какими средствами противовоздушной обороны обладает Израиль и почему его военным удается так эффективно противодействовать ракетным атакам?

Как отражали атаку во вторник

Сотрудники израильских сил безопасности сообщили Би-би-си, что большую часть ракет сбили системы ПВО Израиля.

Кроме того, в отражении иранского удара принимали участие западные страны-союзники.

Президент Джо Байден приказал американским военным в регионе "помогать защите Израиля"; позже официальный представитель Пентагона подтвердил, что флот США выпустил по иранским ракетам, летевшим в Израиль, около десяти ракет-перехватчиков.

Би-би-си также подтвердила подлинность кадров, на которых ракеты-перехватчики видны над столицей Иордании Амманом. Иорданские военные принимали участие в отражении предыдущей иранской ракетной атаки по Израилю в апреле этого года.

По данным Би-би-си, во вторник иранские ракеты помогали сбивать и истребители Военно-воздушных сил Великобритании (так было и во время апрельского удара).

Израильские военные заявили, что в результате иранских ударов в стране никто серьезно не пострадал, местные врачи сообщили лишь о двух израильтянах, получивших легкие осколочные ранения. Единственной подтвержденной жертвой стал палестинский житель города Иерихон на оккупированном Западном берегу реки Иордан: он погиб при падении обломков сбитой ракеты.

Иранский Корпус стражей Исламской революции, впрочем, утверждает, что 90% ракет достигли своих целей, и при ударе было впервые использовано гиперзвуковое ракетное оружие.

По данным корреспондентов Би-би-си, в результате ударов могли пострадать некоторые военные базы, рестораны и школы.

Разные уровни израильской системы противоракетной обороны

На вооружении Израиля стоит несколько систем противовоздушной обороны, каждая из которых предназначена для перехвата подлетающих ракет на разных высотах и расстояниях.

"Железный купол", самый известный израильский противоракетный щит, предназначен для перехвата ракет малой дальности, а также снарядов и минометных мин на расстоянии от 4 км до 70 км от пусковой установки.

Хотя известно, что некоторые элементы "Железного купола" принимали участие в отражении ракетной атаки в апреле, в этот вторник основную часть работы проделали другие составные части израильской ПВО.

В частности — разработанная Израилем и США система "Праща Давида" (David's Sling), которая предназначена для уничтожения ракет большой дальности, крылатых ракет и баллистических ракет средней и большой дальности на расстоянии до 300 км.

Израиль также располагает системами "Стрела-2" и "Стрела-3" (Arrow 2, Arrow 3), защищающими от баллистических ракет средней и большой дальности на расстоянии до 2 400 км — в полете такие ракеты выходят за пределы земной атмосферы.

Как работает "Железный купол"

Система "Железный купол" стала самой проверенной в боевых условиях системой ПВО в мире: ее надежность регулярно проверяют боевики ХАМАС и других группировок из сектора Газа, а также ливанской "Хезболлы".

Батареи "Железного купола" расположены по всему Израилю. Одна батарея состоит из трех или четырех пусковых установок, в каждой из которых 20 ракет-перехватчиков.

"Железный купол" обнаруживает и отслеживает приближающиеся ракеты с помощью радара и рассчитывает, какие из них могут упасть на населенные пункты. Перехватчики "Железного купола" выпускаются по этим ракетам, а остальным дают упасть на открытой местности.

Армия обороны Израиля утверждает, что "Железный купол" уничтожает 90% ракет, которые отслеживает. Комплекс использует ракеты "Тамир" стоимостью около 50 тыс. долларов каждая.

"Железный купол" был разработан после "летней войны" 2006 года между Израилем и "Хезболлой", когда "Хезболла" выпустила по Израилю около 4 тыс. ракет, причинив огромный ущерб и убив десятки граждан.

Комплекс разработали израильские компании Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries при некоторой поддержке США. Он был развернут в 2011 году и впервые заработал тогда же, перехватив ракету, которая была выпущена из сектора Газа (регион находится под контролем ХАМАС с 2007 года).

С октября 2023 года ракеты "Железного купола" перехватили десятки тысяч ракет, выпущенных ХАМАС и другими группировками из Газы, а также "Хезболлой" из южного Ливана.

Что такое "Праща Давида"

"Праща Давида" (David's Sling), называемая на иврите "волшебной палочкой", может перехватывать ракеты на расстоянии до 300 км.

В сентябре 2024 года с ее помощью была сбита баллистическая ракета, выпущенная "Хезболлой" из Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что это была Qadr-1 иранского производства — баллистическая ракета средней дальности, способная нести боеголовку весом от 700 кг до 1000 кг.

Как говорит "Хезболла", ракета была нацелена на штаб-квартиру "Моссада" в Тель-Авиве. ЦАХАЛ сообщал, что Qadr-1 двигалась по направлению к жилому району.

Контейнер с ракетами "Пращи Давида"Автор фото,Getly Images

Подпись к фото,"Праща Давида" предназначена для уничтожения баллистических ракет на малых высотах.

"Праща Давида" была разработана совместно израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems и американской Raytheon. Ее начали эксплуатировать в 2017 году.

Ее ракеты-перехватчики Stunner предназначены для уничтожения баллистических ракет малой, средней и большой дальности на малых высотах. Как и "Железный купол", "Праща Давида" работает только по ракетам, угрожающим населенным пунктам.

"Праща Давида", как и "Железный купол", также может перехватывать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Каждая ракета-перехватчик стоит около 1 млн долларов.

В мае 2023 года "Праща Давида" была одной из систем ПВО, использовавшихся для отражения атаки палестинской группировки "Исламский джихад", действующей в секторе Газа.

Тогда было выпущено более 1100 ракет; Израиль утверждает, что сбил 96% ракет, представлявших угрозу.

Как работают ракеты системы "Стрела"

Система "Стрела-2" (Arrow 2) предназначена для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности во время их полета в верхних слоях атмосферы, на высоте около 50 км над Землей.

Работа над системой началась после первой войны в Персидском заливе в 1991 году, когда Ирак выпустил по Израилю десятки ракет "Скад" советского производства (известных в Советском Союзе как Р-17). Система поступила на вооружение в 2000 году.

Радар "Стрелы-2" может обнаруживать ракеты на расстоянии 500 км. Она перехватывает их на сравнительно небольшом расстоянии — до 100 км от места запуска.

Ракеты комплекса летят со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и он может одновременно обстреливать до 14 целей.

Как сообщается, "Стрела-2" впервые была применена в бою в 2017 году, сбив сирийскую ракету класса "земля-воздух".

"Стрела-3" была впервые развернута в 2017 году и предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия в верхней части своей траектории за пределами земной атмосферы. Ее дальность составляет 2 400 км.

Этот комплекс был впервые применен в бою в 2023 году для перехвата баллистической ракеты, выпущенной йеменскими хуситами по прибрежному городу Эйлат на юге Израиля.

"Стрелу-3" разработала израильская государственная компания Israel Aerospace Industries при содействии американской Boeing.

Все системы противоракетной обороны Израиля были задействованы для отражения массированной атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года.

Вместе с истребителями из США, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов тогда они сбили 300 иранских ракет и дронов.

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