В аннексированном Россией Крыму, в Феодосии, горит нефтебаза — об этом со ссылкой на местные власти сообщают российские агентства. Причину пожара власти не называют, но несколько часов назад телеграм-каналы с обеих сторон сообщали о налете украинских дронов на Крым.

"Возгорание возникло на феодосийской нефтебазе, работают расчеты МЧС, жертв и пострадавших нет", — гласит сообщение администрации Феодосии, которое воспроизвели российские агентства. Телеграм-канал ASTRA публикует видео пожара, снятое, судя по дорожному указателю, с окраины соседнего с Феодосией поселка Береговое.

На видео за кадром предположительно местная жительница говорит: "Такие взрывы… Попали все-таки в нефтебазу".

Нефтебаза с 32 резервуарами разного размера находится, судя по спутниковым картам, на восточном краю Феодосии, недалеко от Берегового.

В начале ночи телеграм-каналы с российской и украинской стороны сообщали об атаке дронов на разные цели в Крыму. Правда, эти сообщения в основном касались совсем других мест Крыма, а именно районов Евпатории и Севастополя.

Украинский телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, ссылаясь на своих подписчиков, что в Феодосии взрывы раздались около 4:30 по местному времени.

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