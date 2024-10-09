После потери Угледара ситуация на линии фронта остается сложной, говорится в актуальной сводке в социальных сетях Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 9 октября. "Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения", - говорится в сообщении.

Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 82 авиаудара - в частности, сбросили 137 КАБ (управляемые авиабомбы. - Ред.). Помимо этого, было совершено около 3500 обстрелов, из них 70 - из реактивных систем залпового огня с привлечением около 1200 дронов-камикадзе.

В Торецке идут уличные бои, в районе Курахово состоялось 40 атак

В городе Торецк Бахмутского района Донецкой области продолжаются уличные бои, сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова в прямом эфире телеканала "Суспільне". "Ситуация неизменна. Мы сдерживаем врага на улице Центральной. Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы", - сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что российские войска, применяющие тактику малых групп, пытаются штурмовать украинские позиции не только в Торецке, но и в районе Часова Яра и на Северском направлении. По данным Бобровниковой, против украинских военных в основном воюют кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения и артиллерия.

Как сообщил Генштаб ВСУ, на Кураховском направлении украинские силы обороны отбили 40 атак противника. "Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка", - говорится в сообщении. В перечне мест активных боевых действий также значатся Волчанск и Старица на Харьковском направлении; Макеевка, Грековки и Вишневое - на Лиманском; Сухая Балка, Новогродовка и Селидово на Покровском. Отмечается также, что 6 раз россияне безуспешно атаковали на Приднепровском направлении.

Разбор "Медузы": Где ВСУ приходится тяжелее всего

"Потеря Угледара усугубила кризис украинской обороны. Под угрозой - еще одна "крепость ВСУ", - пишет 9 октября издание "Медуза" в своем аналитическом разборе, именуя "крепостью" Великую Новоселку, находящуюся к западу от захваченного россиянами Угледара. Аналитики "Медузы" также подчеркивают тяжесть ситуации и к северу от Угледара, где российская армия наступает в общем направлении на Курахово с севера и востока.

Согласно этому разбору, проблема ВСУ на Угледарском фронте заключается в том, что украинские силы, защищавшие город, отошли на север, а российские войска, похоже, решили атаковать в западном направлении. "Там обороняется 58-я мотопехотная бригада ВСУ, которая за последний месяц допустила прорыв российских войск к Угледару с запада, потеряла село Пречистовка, а теперь - соседнее село Золотая Нива", - пишет "Медуза".

В материале прогнозируют дальнейшее продвижение российских войск вглубь украинской территории. "Если динамика продвижения ВС РФ сохранится, к концу года Украина может потерять весь южный Донбасс", - делают вывод в "Медузе", отмечая при этом, что 72-я механизированная бригада ВСУ, оборонявшая непосредственно Угледар, пытается выстроить оборону к северо-западу от города, чтобы не допустить прорыва ВС РФ на Богоявленку и далее на Курахово.

Военная операция в Курской области продолжается

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли десять авиударов одиннадцатью КАБами по собственной территории", - говорится в сообщении украинского Генштаба.

Между тем Минобороны РФ в сводке за 9 октября сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Курской области - деревни Новая Сорочина и хутора Покровский в Суджанском районе. "В Курской области подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по позициям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово", - говорится там.

По версии "Медузы", обе армии в Курской области продолжают свои наступления. "ВС РФ пытаются отрезать украинскую группировку в Судже и к северу от нее ударами вдоль границы; ВСУ атакуют западнее, стремясь прорваться к райцентру Глушково - и остановить российское наступление", - пишут журналисты, отмечая, что "ограниченных тактических успехов" достигли обе стороны. Так, по данным издания, ВСУ обошли российский укрепрайон в селе Веселом, но не смогли его захватить, а ВС РФ, которые были вынуждены бросить значительные силы на оборону этого села, заняли часть соседнего с ним - Любимовки, прикрывающего Суджу с запада, но не смогли прорваться дальше.

Представители российских властей в первый и пока в последний раз дали обобщенную информацию о масштабе вторжения в Курскую область 12 августа, через шесть дней после начала военной операции Украины. Врио губернатора Алексей Смирнов тогда сообщил, что под контролем ВСУ тогда находились 28 населенных пунктов области.

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