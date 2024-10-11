Министерство финансов РФ по требованию Кремля ужесточило условия ухода иностранного бизнеса из России. Об этом сообщила в четверг, 10 октября, газета "Коммерсант". Теперь минимальный дисконт при продаже иностранных активов в РФ повысится с 50% до 60%, а обязательный безвозмездный взнос в российский бюджет вырастет с текущих 15% до 35% от рыночной стоимости актива. Письмо с новыми правилами Минфин разослал в федеральные органы исполнительной власти, отмечает издание.

Компании будут продаваться менее чем за полцены

Таким образом, учитывая повышенный размер дисконта, иностранные компании можно будет продать в РФ не более чем за 40% от их рыночной стоимости.

Кроме того, иностранцы должны будут в обязательном порядке внести в федеральный бюджет РФ так называемый "налог на выход" в размере 35% от рыночной стоимости компании. 25% от этой суммы должны быть выплачены в течение месяца с момента совершения сделки, 5% - в течение одного года, еще 5% - в течение двух лет, уточняет "Коммерсант". При этом, как отмечает издание "РБК", обязательные взносы в российский бюджет платят только "резиденты недружественных стран".

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, новые требования к сделкам были введены после указания президента РФ Владимира Путина от 2 октября, указывает "Коммерсант".

Иностранные компании могут не уйти из РФ

По данным "РБК", за восемь месяцев 2024 года в федеральный бюджет РФ поступило почти 140 млрд рублей, уплаченных иностранными фирмами за продажу своего бизнеса на российском рынке. Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз, отмечает издание.

Наблюдатели считают, что увеличение взноса может привести к тому, что еще не ушедший из России иностранный бизнес может по финансовым соображениям передумать покидать этот рынок. Многие иностранные компании решили уйти из РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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