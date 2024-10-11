МИД России выразил "решительный протест" посольству Японии в связи с проведением совместных военных учений с США на территории страны, пишет "Медуза".

В сообщении ведомства отмечается, что учения, которые запланированы на конец октября на территории Японии, пройдут в том числе в районах острова Хоккайдо, находящихся в непосредственной близости от границ России.

МИД предупредил посольство Японии о "неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета" России. Также в ведомстве заявили, что "любые попытки японской стороны высказывать свою "озабоченность"" по поводу действий России будут "неуместны".

Практику проведения подобных учений в МИД назвали "категорически неприемлемой", указав, что ее масштабы с каждым годом расширяются, "в том числе через привлечение к маневрам нерегиональных государств-членов НАТО".

О проведении учений под названием Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных в течение 10 дней с 23 октября было объявлено в конце сентября. В рамках этих учений США в том числе планируют отправить ракетную систему HIMARS на базу сухопутных сил Японии на острове Исигаки. Также в учениях будут участвовать 40 кораблей и 370 самолетов.

МИД России уже выражал протест после предыдущих совместных учений Японии и США под названием Orient Shield, которые прошли в июле 2024 года вблизи российских границ. В том сообщении МИД также говорилось о "категорической недопустимости провокационной военной активности" у дальневосточных рубежей и было предупреждение о "принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России".

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