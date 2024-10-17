Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили "самое современное" российское оружие при обысках на базах боевиков террористической организации "Хезболлах", рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro.

По словам главы израильского правительства, согласно резолюции ООН от 2006 года к югу от реки Летани, протекающей недалеко от границы Израиля и Ливана, оружие разрешено иметь лишь ливанской армии. "Тем не менее, "Хезболла" прорыла сотни туннелей и тайников в этом районе, где мы только что нашли несколько единиц современного российского оружия", — сообщил Нетаньяху.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что в ходе операции ЦАХАЛ на юге Ливана было найдено российское и китайское противотанковое оружие.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ на нападение объявил войну ХАМАС. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболла", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболла" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлы". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

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