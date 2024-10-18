Президент Украины Владимир Зеленский опасается падения боевого духа в армии, если его страна не получит приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время. "Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат, - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times, опубликованному в пятницу, 18 октября. - Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать".

Украинский президент сравнил продолжающиеся дебаты о возможности приглашения его страны в Североатлантический альянс с предыдущими дискуссиями о предоставлении Украине ЗРК Patriot или истребителей F-16, когда западные лидеры сначала отказывались, а потом постепенно приходили к согласию. "Реакция на "план победы" точно такая же, как на Patriot, F-16 <...> Но мы должны это сделать. Только так мы сможем выжить", - заявил Зеленский в интервью FТ, добавив, что война не закончится, пока российский президент Владимир Путин "не почувствует, что должен закончить". "А он понимает только силу", - подчеркнул президент Украины.

Киев подал заявку на вступление в НАТО в 2022 году, после полномасштабного вторжения России, напоминает FТ. Вопреки тому, что многие из 32 стран-участниц НАТО согласились с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в альянсе, в частности, США и Германия выступают против официального приглашения Киева к вступлению, опасаясь эскалации конфликта НАТО с Россией. "Это (вступление Украины в НАТО. - Ред.) зависит не от России, а от воли наших партнеров. Большинство из них на нашей стороне. Но мы должны оказать давление на других", - сказал Зеленский в интервью.

Генсек НАТО не озвучил сроки приема Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя двумя днями ранее на пресс-конференции в Брюсселе возможность ускоренного вступления Украины в альянс, сослался на резолюцию предыдущего саммита НАТО в Вашингтоне, но не стал называть конкретных сроков.

"НАТО в Вашингтоне решила сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым", - приводят слова Рютте информационные агентства. Он добавил, что находится "в тесном контакте" с союзниками и Киевом, чтобы понять, "как мы можем предпринять следующие шаги, и как сделать так, чтобы они оказались успешными".

Вступление Украины в НАТО - первая часть "плана победы" Зеленского

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой "план победы" в войне против России, состоящий из 5 пунктов и 3 секретных протоколов. Условием номер один в плане Зеленского значилось приглашение Киева в НАТО "сейчас". "Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - пояснил он.

Среди других пунктов "плана победы" - усиление обороноспособности Украины, в том числе продолжение операций ВСУ на территории России и снятие ограничений на удары западным оружием по территории РФ; сдерживание России; использование стратегического экономического потенциала Украины и использование украинских военнослужащих для укрепления европейской обороны после окончания войны.

Свой "план победы" Зеленский 17 октября представил также на саммите Европейского союза в Брюсселе и призвал страны ЕС поддержать его.

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