Правительство США предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить местонахождение сотрудников российского пропагандистского медиапроекта "Рыбарь", говорится в заявлении, опубликованном на сайте сайте программы "Вознаграждение за помощь правосудию" Госдепа США. Об этом сообщает Bloomberg.

"Рыбарь", имеющий более 1,3 миллиона подписчиков в Telegram, посвящен в основном вторжению России в Украину и ставит перед собой цель "укрепления военного потенциала России и продвижения пророссийских и антизападных нарративов".

These individuals work to spread disinformation that sows social divisions and racial discord aimed at interfering with U.S. elections. They do this work for Rybar, a contractor for Russian government-owned industrial conglomerate Rostec.



Help us stop them. Send us your tips. pic.twitter.com/jLdDvdnkrD — Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 16, 2024

Проект, который ранее финансировал ныне покойный Евгений Пригожин, также управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях под названиями #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, чтобы "продвигать политические интересы правительства России" в США, говорится на сайте правительства США.

Сейчас "Рыбарь" получает финансирование от "Ростеха", российской государственной оборонно-промышленной корпорации, которая находится под санкциями США с 2022 года.

Кроме того, утверждается, что "Рыбарь" создал страницу TEXASvsUSA в социальной сети X, которая стремится "способствовать расколу общества, разжигать межпартийную и расовую рознь, а также поощрять ненависть и насилие" в Соединенных Штатах в преддверии президентских выборов.

В сентябре правительство США заявило, что Москва потратила миллионы долларов, чтобы повлиять на предстоящие выборы и усилить влияние Кремля, создав несколько десятков веб-доменов, используемых для "скрытого распространения российской государственной пропаганды".

В результате США объявили о введении новых санкций в отношении финансируемого Кремлем телеканала RT и его руководства, включая главного редактора Маргариту Симоньян.

В своем видеоответе директор проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук опроверг информацию о попытках повлиять на выборы в США, и указал адрес своей регистрации в Москвы. "Рыбарь" заявил, что ожидает от правительства США обещанной выплаты через прямой перевод средств, с помощью кнопку пожертвований на сайте проекта или в криптовалюте.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !