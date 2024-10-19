В Брянске произошел пожар на территории завода микроэлектроники "Кремний Эл", сообщают российские и украинские телеграм-каналы, публикуя видео с места происшествия. Об этом пишет "Медуза".

Глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что над Брянской областью были сбиты в общей сложности 17 украинских беспилотников. "При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание", — заявил Богомаз, не уточняя, о каком объекте идет речь. Губернатор также заявил, что "благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено".

При этом Брянская городская администрация в своем телеграм-канале сообщила, что "в связи с ликвидацией последствий пожара" ограничено движение на Красноармейской улице, на которой находится "Кремний Эл".

Завод "Кремний Эл", продукцию которого использует военная промышленность, не первый раз становится целью украинских дронов. Беспилотники, в частности, атаковали завод в августе и сентябре 2023 года.

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