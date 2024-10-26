В Грузии в 20:00 (19:00 по рижскому времени) завершилось голосование на выборах в парламент страны. По данным Центризбиркома на 17:00, явка избирателей на выборах составила 50,6%, цитирует "Медуза".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей "Грузинской мечты" еще до окончания голосования заявил, что его партия гарантированно побеждает на выборах с большим преимуществом. Он сослался на поступающие данные с участков.

Один из лидеров оппозиционной партийной коалиции "За перемены" Ника Мелия заявил на брифинге, что все четыре оппозиционные партии, противостоящие "Грузинской мечте", преодолевают 5% проходной барьер и могут рассчитывать на парламентское большинство. По его данным, "Грузинская мечта" получает менее 40% голосов избирателей.

Согласно экзит-полам близкого к властям телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" набрала 56,1% голосов. У оппозиционных "Коалиции за перемены" и "Единство — национальное движение" — по 12,6% и 11,6% голосов.

Результаты экзит-полов, проведенных оппозиционным телеканалом "Формула" следующие: "Грузинская мечта" — 40,9%, "Коалиция за перемены" — 16,7%, "Единство — национальное движение" — 16,7%, "Сильная Грузия" — 10,3%, "За Грузию" — 8,2%.

ЦИК Грузии обнародует предварительные данные результатов парламентских выборов в течение ближайших часов.

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