Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) планирует закрыть по крайней мере три завода на территории ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. Об этом сообщил в понедельник, 28 октября, производственный совет концерна в Вольфсбурге.

"Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии. Он утверждает, что такие сокращения являются необходимой мерой", - цитируют главу производственного совета Даниэлу Кавалло (Daniela Cavallo) информационные агентства.

По ее словам, сокращения так или иначе будут касаться всех заводов VW, целые департаменты могут быть закрыты или переведены за границу. "Эти планы затрагивают все немецкие заводы VW. Ни один из них не находится в безопасности", - подчеркнула Кавалло.

Она добавила, что сотрудникам VW, которые продолжать работать в концерне, следует ожидать сокращения заработной платы на 10% и ее замораживания в ближайшие два года.

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