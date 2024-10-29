Еврокомиссия (ЕК) на срок в пять лет ввела компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в пресс-службе ЕК.

В ходе расследования в Брюсселе выяснили, что автопроизводители в КНР получают выгоду от "несправедливого субсидирования", что создает экономическую угрозу для производителей в ЕС. Пошлины будут достигать 35,3% - в зависимости от поставщиков.

Параллельно ЕС и Китай продолжают работать над поиском альтернативных, совместимых со Всемирной торговой организацией (ВТО) решений, которые были бы эффективны для устранения выявленных проблем, указали в Брюсселе. ЕК также по-прежнему открыта для переговоров с отдельными экспортерами.

Германия - против тарифов

Как напомнило агентство dpa, Германия выступала против тарифов из-за угрозы крупного торгового конфликта с Пекином и возможных ответных мер против немецких производителей.

Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) подвергло резкой критике решение Брюсселя. Глава VDA Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) заявила, что это - "шаг назад для свободной мировой торговли и, следовательно, для процветания, сохранения рабочих мест и роста в Европе". Риск "далеко идущего торгового конфликта" теперь возрастает, полагает она.

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