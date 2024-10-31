Эстонская некоммерческая организация "Слава Украине", созданная в 2022 году для оказания волонтерской помощи Вооруженным силам Украины за счет добровольных пожертвований, объявила в четверг о прекращении своей деятельности в связи с отсутствием финансовых средств, пишет Rus.ERR.

Согласно сообщению НКО, ликвидация организации будет оформлена в конце года; в период с ноября по декабрь будут доведены до конца ранее начатые проекты.

"Решение о прекращении деятельности организации вызвано иссякшими пожертвованиями. Хотим поблагодарить всех, кто был с нами в сложный период и поддерживал нас. С вашей помощью мы смогли помочь тысячам людей и спасти жизни украинских военных", - сказала исполнительный директор НКО "Слава Украине" Ану Вилтроп.

Напомним, что в августе 2024 года в прокуратуре Эстонии подтвердили, что допрошена бывшая глава некоммерческого объединения "Слава Украине" Йоханна-Мария Лехтме, которую подозревают в хищении денег.

"Мы можем подтвердить, что Йоханна-Мария Лехтме допрошена", – сказала тогда советник прокуратуры по связям с общественностью Герли Вахер.

На вопрос, просила ли Лехтме, чтобы ее допросили в Украине, прокуратура отвечать отказалась.

"При обнародовании данных мы всегда должны исходить из законного основания их разглашения. Поскольку персональные данные защищены, передача сведений о месте проживания или пребывания невозможна", – отметили в прокуратуре.

В мае этого года, через год после появления подозрений, Центральная криминальная полиция Эстонии предъявила Лехтме предварительные подозрения в связи с использованием средств организации "Слава Украине".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !