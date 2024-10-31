Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти Польши пока не передали Украине обещанные истребители МиГ, несмотря на договоренность о миссии НАТО по охране польского воздушного пространства.

"Мы очень хотели получить от Польши МиГи, но они не могли нам их передать, потому что им не хватало своих, — сказал Зеленский во время визита в Закарпатье (цитата по агентству Укринформ). — Мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, то есть как у наших балтийских друзей, у которых нет своих самолетов, но есть такая миссия. Мы договорились об этом, но после этого передала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да".

Миссия НАТО по охране воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией действует с начала 2000-х годов, она была усилена после российской аннексии Крыма в 2014-м году.

В августе этого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может передать Украине больше своих самолетов МиГ-29 Украине только после того, как получит от США новые истребители F-35.

"Я знаю, что Украина нуждается во многих видах оружия, но наши украинские партнеры также должны понимать, что польское государство обязано поддерживать свои ресурсы, — цитирует министра Politico. — Только после получения новых самолетов можно будет избавиться от старых, таких как МиГ-29, которые все еще используются, в частности, для защиты польского воздушного пространства".

По данным издания FlightGlobal, на вооружении ВВС Польши стоят 23 самолета МиГ-29.

Как писало Politico, страна также заказала у американской компании Lockheed Martin 32 новых истребителя F-35, сумма контракта составила 4,6 млрд долларов.

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