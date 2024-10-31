Европейская комиссия открыла штрафную процедуру в отношении китайского гиганта онлайн-торговли Temu. В Брюсселе подозревают компанию, продающую дешевые товары в интернете, в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. Среди прочего речь идет о торговле контрафактной и опасной продукцией, заявило ведомство в четверг, 31 октября.

В ходе разбирательства будет, в частности, изучено оформление интернет-страницы Temu. Ее критики считают, что она создана таким образом, чтобы вызывать у покупателей зависимость и провоцировать их на незапланированные траты.

В Брюсселе призывают обеспечить соответствие стандартам ЕС

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер призвала китайскую компанию обеспечить соответствие продаваемой продукции стандартам ЕС и отсутствие вреда для потребителей. Министерство экономики ФРГ, а также ассоциации защиты прав потребителей также выступают за принятие более жестких мер в отношении Temu и других интернет-магазинов, продающих дешевую продукцию, в том числе, Shein.

В свою очередь Temu заявила о готовности сотрудничать с властями Евросоюза. Целью компании является "безопасный и заслуживающий доверия рынок для потребителей", подчеркнули в заявлении.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. Среди прочего он обязывает интернет-компании бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафактной продукции, распространением детской порнографии и дезинформации. Если нарушение закона будет доказано, Еврокомиссия может наложить штраф до 6 процентов глобального торгового оборота за год.

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