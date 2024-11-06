5 ноября в США прошли президентские выборы. Основными кандидатами стали экс-президент, республиканец Дональд Трамп и действующая вице-президент, демократка Камала Харрис. Delfi следит за результатами президентской гонки в США.

На протяжении последних недель перед голосованием социологи и электоральные эксперты оценивали их шансы как примерно равные. хотя Харрис в большинстве опросов выигрывала общенациональное голосование, Трамп с минимальным отрывом лидировал по голосам выборщиков, которые и определяют нового хозяина Белого дома.

По американским законам, президента США избирают не граждане страны напрямую, а коллегия из 538 выборщиков. Ее формируют все штаты пропорционально своему населению: например, у Калифорнии 54 делегата, а у Северной Дакоты — всего трое. Кандидат, набравший большинство голосов в штате, получает голоса всех его выборщиков (за исключением Мэна и Небраски). Для победы их необходимо 270.

Большинство штатов десятилетиями голосуют за кандидатов от одной и той же партии (например, Миннесота неизменно отдает предпочтение демократам с 1976 года, а Канзас поддерживает республиканцев с 1968-го). Поэтому исход выборов обычно зависит от итогов голосования в так называемых "колеблющихся" штатов. В 2024 году их семь: Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Во всех них до последнего момента Харрис и Трамп шли ноздря в ноздрю, различия в опросах были в пределах статистической погрешности.

В этом году оба кандидата призывали сторонников голосовать досрочно или по почте — по данным NBC, так поступили уже 78 млн американцев. Ожидается, что это значительно ускорит подсчет голосов, и несмотря на очень близкую президентскую гонку жители США смогут узнать имя своего нового лидера уже к вечеру среды по рижскому времени. С другой стороны, при минимальном разрыве между кандидатами власти штатов могут инициировать пересчет бюллетеней и тем самым затянуть процесс.

Итоги выборов в каждом штате в начале января должен утвердить Конгресс США. Если ни один из кандидатов не наберет 269 голосов, нового президента выберет Палата представителей, а нового вице-президента — Сенат (в последний раз это случалось в XIX веке). Инаугурация запланирована в Вашингтоне 20 января.

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