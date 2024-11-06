5 ноября в США прошли президентские выборы. Основными кандидатами стали экс-президент, республиканец Дональд Трамп и действующая вице-президент, демократка Камала Харрис. Delfi следит за результатами президентской гонки в США.

Телеканал NBC объявил, что Трамп победил в Висконсине и тем самым набрал необходимые для избрания голоса 270 выборщиков. Вскоре аналогичные прогнозы, основанные на подсчетах голосов во всех штатах, опубликовали другие крупнейшие американские СМИ.

Во время выступления перед сторонниками во Флориде политик также назвал себя следующим президентом США. Представители штаба его соперницы ранее сообщили, что Харрис не планирует выступать в ночь после выборов — ее речь запланирована на вечер среды по рижскому времени.

На протяжении последних недель перед голосованием социологи и электоральные эксперты оценивали их шансы как примерно равные. хотя Харрис в большинстве опросов выигрывала общенациональное голосование, Трамп с минимальным отрывом лидировал по голосам выборщиков, которые и определяют нового хозяина Белого дома.

По американским законам, президента США избирают не граждане страны напрямую, а коллегия из 538 выборщиков. Ее формируют все штаты пропорционально своему населению: например, у Калифорнии 54 делегата, а у Северной Дакоты — всего трое. Кандидат, набравший большинство голосов в штате, получает голоса всех его выборщиков (за исключением Мэна и Небраски). Для победы их необходимо 270.

Большинство штатов десятилетиями голосуют за кандидатов от одной и той же партии (например, Миннесота неизменно отдает предпочтение демократам с 1976 года, а Канзас поддерживает республиканцев с 1968-го). Поэтому исход выборов обычно зависит от итогов голосования в так называемых "колеблющихся" штатах. В 2024 году их семь: Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Во всех них до последнего момента Харрис и Трамп шли ноздря в ноздрю, различия в опросах были в пределах статистической погрешности.

В этом году оба кандидата призывали сторонников голосовать досрочно или по почте — по данным NBC, так поступили более 78 млн американцев. Ожидается, что это значительно ускорит подсчет голосов, и несмотря на очень близкую президентскую гонку жители США смогут узнать имя своего нового лидера уже к вечеру среды по рижскому времени. С другой стороны, при минимальном разрыве между кандидатами власти штатов могут инициировать пересчет бюллетеней и тем самым затянуть процесс.

Итоги выборов в каждом штате в начале января должен утвердить Конгресс США. Если ни один из кандидатов не наберет 269 голосов, нового президента выберет Палата представителей, а нового вице-президента — Сенат (в последний раз это случалось в XIX веке). Инаугурация запланирована в Вашингтоне 20 января.

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