Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, сообщают российские агентства со ссылкой на его указ.

В документе сказано, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия как крайнюю и вынужденную меру, предпринимает все усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников считается агрессией коалиции целиком, цитирует документ "Интерфакс".

В утвержденных Путиным основах госполитики также сказано, что агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства считается их совместным нападением.

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