В своем выступлении Владимир Путин представил свою версию того, какие последствия имели первые удары по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow. Он настаивал, что цели эти удары не достигли.

Российский президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сказал, что сегодняшний удар баллистической ракетой по Днепру был ответом на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории.

Он сказал, что Россия нанесла удар ракетой "Орешник" и пригрозил в дальнейшем применять ее даже против военных объектов стран НАТО.

В своем выступлении Путин также подтвердил, что целью удара по Днепру новой баллистической ракетой, которую он назвал "Орешник", был ракетостроительный завод "Южмаш".

"На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", — сказал Путин, употребляя советское название города.

Также Путин заявил, что удары такими ракетами могут продолжиться.

"Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны", — сказал Путин, подчеркивая, что средств противодействия этому оружию не существует.

Россия неоднократно применяла против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые, как она утверждает, также невозможно перехватить. Украинские и западные специалисты говорят, что система Patriot способна их перехватывать.

19 ноября был нанесен удар ATACMS по складу боеприпасов в Брянской области. Путин повторил версию Минобороны: "Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет".

Затем был нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow по тому, что Путин описал как командный пункт группировки "Север" в Курской области. "В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", — сказал он.

"Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", — добавил Путин.

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