Утром российский "Первый канал" сообщил, что власти ФРГ приняли решение закрыть его корреспондентский пункт в Берлине. Позднее в МИД РФ заявили о лишении аккредитации и высылке из страны двух журналистов немецкого общественного вещателя ARD.

Корреспондент "Первого канала" Иван Благой сообщил, что немецкие власти предписали ему и его коллеге Дмитрию Волкову покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря. Соответствующий документ руководство канала получило во вторник.

"10 страниц текста с обоснованием вынесенного решения обильно снабжены ссылками на санкционные документы ЕС. Изучивший по нашей просьбе бумаги немецкий адвокат развел руками — все шито белыми нитками. Законов ФРГ за время пребывания в Германии мы не нарушали. Всем необходимым критериям соответствуем. Тем не менее нам указано на дверь", — утверждает Благой.

По его словам, немецкие власти приняли свое решение после выхода в эфир "Первого канала" репортажа о задержании гражданина ФРГ, которого российские спецслужбы подозревают в причастности к подрыву трубы на газораспределительной станции в Калининграде. В сюжете, снятом в Гамбурге, якобы показали "улицу, где проходили его встречи с куратором из украинских спецслужб".

В свою очередь, "Первый канал" отметил, что в документе с решением немецких властей говорится о "пропаганде и дезинформации" в эфире российского вещателя, которые "продолжают оказывать влияние на русскоязычное население Германии".

Спустя несколько часов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что ведомство "вынуждено принять зеркальные меры" в ответ на "недружественные действия" Германии. По ее словам, корреспондента немецкого общественного вещателя ARD Франка Айшмана, а также оператора Свена Феллера лишат аккредитации, им предписано покинуть территорию России.

Как утверждает Захарова, Москва предлагала Берлину "все возможные варианты", чтобы не допустить этой ситуации. Спикер российского внешнеполитического ведомства добавила, что МИД РФ готов аккредитовать новых корреспондентов ARD "после создания правительством ФРГ условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта "Первого канала" в Берлине".

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