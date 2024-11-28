Российские войска утром 28 ноября атаковали ракетами и дронами энергосистему Украины. Из-за удара "Укрэнерго" вводит временные отключения электричества.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории страны. В частности, целями атаки стали Киевская, Сумская, Харьковская и Волынская области. "Суспильне" сообщает, что взрывы прозвучали в Ровно.

"Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Им помогали их сумасшедшие союзники, в частности из КНДР. Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны", — написал в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Киеву, подчеркнул он, "есть чем ответить" на российский удар.

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