Российская военная авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо и прилегающим к нему районам, которые были захвачены боевиками исламистских группировок, воюющими против правительственных войск президента Сирии Башара Асада. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на военные источники.

Бомбардировки прошли в пятницу вечером и в ночь на субботу, уточнили собеседники агентств. По данным Reuters, российские и сирийские самолеты совместно бомбили силы повстанцев-исламистов, занявших позиции в пригороде Алеппо и в самом городе. Российские военные подтвердили, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) ВС РФ наносят авиаудары по позициям боевиков, которые наступают в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

Власти Сирии закрыли аэропорт Алеппо

Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все дороги в город, рассказали Reuters три военных источника. Правительственные войска получили приказ "осторожно отступать" из районов города, куда вошли боевики, узнало агентство. Повстанцы утверждают, что по состоянию на субботу достигли центра Алеппо.

Боевики сирийской суннитской радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники в ходе быстрого наступления захватили как минимум половину территории города, подтверждает Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По словам его главы Абделя Рахмана, правительственные войска Сирии покинули город практически без сопротивления.

Накануне сирийская армия сообщила, что восстановила контроль над некоторыми позициями в провинциях Алеппо и Идлиб, захваченных вооруженными группировками

Крупнейшая эскалация в Сирии за четыре года

Сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в среду, 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции.

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, среди которых "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Как пишет агентство, не было почти никаких признаков значительного сопротивления боевикам со стороны правительственных войск, а экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".

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