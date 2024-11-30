У Украины есть "все возможности" завершить войну в следующем году, но это зависит от "решений и воли других лидеров", заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский видит "все возможности" для завершения оборонительной войны против России в следующем году.

"Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - заявил Зеленский в интервью изданию Sky News, опубликованном в пятницу, 29 ноября.

Он отметил, что большое давление на президента РФ Владимира Путина может оказать новоизбранный президент США Дональд Трамп, в частности путем усиления Украины.

По словам Зеленского, война может быть завершена "быстро", но это "зависит от решений и воли других лидеров".

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