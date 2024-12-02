Литва запретила въезд на свою территорию председателю правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", миллиардеру и бывшему премьер-министру страны Бидзине Иванишвиле. Об этом в соцсети X сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, въезд запрещен лицам, ответственным за нарушение прав человека в Грузии. Помимо Иванишвили, в черный список попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и другие высокопоставленные сотрудники ведомства.

Аналогичные меры сегодня также принял министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна, сообщает ERR. "У людей есть право выражать свое мнение через протесты. Насилие против протестующих является непропорциональным и нарушает права человека", — отметил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Накануне Цахкна сообщил, что страны Балтии договорились ввести национальные санкции против чиновников, подавляющих антиправительственные протесты в Грузии.

С конца прошлой недели в Тбилиси и других грузинских городах проходят акции протеста против решения правительства отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют водометы и слезоточивый газ.

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы. По официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 54% голосов. Проевропейская оппозиция не признает эти результаты, ссылаясь на фальсификации, и бойкотирует работу нового созыва парламента. К оппонентам "Грузинской мечты" присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

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