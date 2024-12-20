Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, обломки упали в нескольких районах города, известно о семи пострадавших.

Около 7 утра 20 декабря мэр Киева Виталий Кличко предупредил о работе ПВО в столице Украины. Вскоре стало известно, что обломки ракет упали в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах города.

По данным Кличко, в результате атаки пострадали семь человек. Четверо из них были госпитализированы. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, также известно об одном погибшем. Кличко заявил, что погибших нет.

Кроме того, в Голосеевском районе повреждены тепломагистраль, офисное здание и дорожное покрытие, а также загорелись несколько автомобилей. Без тепла, по данным Кличко, остались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

В Днепровском районе обломки, по словам Кличко, упали на крышу дома. В военной администрации уточнили, что повреждено недостроенное здание.

В Соломенском и Шевченковском районах известно о пожарах в результате падения обломков, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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