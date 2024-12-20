В пятницу, 20 декабря, вечером автомобиль въехал в группу людей, собравшихся на рождественской ярмарке в восточногерманском городе Магдебург, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Водитель автомобиля был задержан, сообщает агентство, ссылаясь на пока не установленных представителей властей.

Британская телерадиокомпания BBC, ссылаясь на немецкие СМИ, сообщает, что в результате инцидента есть как минимум один погибший.

Немецкая телерадиокомпания MDR передает, что в нападении пострадали около 80 человек.

Магдебург, расположенный к западу от Берлина, является городом с населением около 240 000 человек.

Согласно видеозаписям с камер наблюдения, автомобиль на большой скорости проехал через Рождественскую ярмарку, где собрались жители Магдебурга. После происшествия началась паника.

Как сообщает MDR, ярмарка была ограждена бетонными блоками, однако промежутки между ними оказались слишком большими, из-за чего нападавшему удалось въехать на площадь в старом городе Магдебурга.

Магдебург, расположенный к западу от Берлина, является городом с населением около 240 000 человек.

Напомним, что 19 декабря 2016 года в Берлине исламский экстремист на грузовике въехал в толпу людей, собравшихся на рождественской ярмарке.

В результате этого инцидента погибли 13 человек, а ещё несколько десятков получили ранения.

Сам нападавший был убит на следующий день в перестрелке в Италии.

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