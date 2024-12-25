Пассажирский самолет Embraer 190 разбился возле города Актау на западе Казахстана, сообщает Tengrinews 25 декабря. Самолет упал на территории аэропорта Актау, пишет Медуза со ссылкой на Orda.kz.

По предварительным данным, упал пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту разбившегося самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа, пишет Baza. Среди них — 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и трое граждан Кыргызстана. В результате катастрофы выжили 25 человек, заявили в МЧС Казахстана.

Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился на западе Казахстана. Самолет следовал из Баку в Грозный. Причины катастрофы будут установлены в ходе расследования. На данный момент одной из основных версий считается столкновение с птицами.

Сообщается, что самолет пропал с радаров и упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Перед крушением самолет кружил над аэропортом.

Момент падения самолета попал на видео.

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