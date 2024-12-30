Проходящий в Нью-Йорке чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу начался со скандала — претендент на главный приз 34-летний норвежец Мангнус Карлсен явился на партию в джинсах, за что был оштрафован. Он пошёл на принцип – отказался сменить одежду и покинул турнир. Сегодня он решил вернуться. В джинсах.

До сих пор Карлсен возглавлял международный шахматный рейтинг.

В первый день турнира по быстрым шахматам Карлсен был одет по форме, но отстал от лидеров, а во второй - явился на очередной тур в джинсах, запрещенных правилами. Объяснил небрежность тем, что торопился. Главный судья наложил штраф в 200 долларов и потребовал к игре переодеться. Мангнус отказался и не был включен в жеребьевку. После этого шахматист решил покинуть турнир.

В воскресенье, через шахматную платформу "Take Take Take" Карлсен объявил, что решил продолжить игру в блице. "Сыграю еще как минимум один день. А если хорошо пойдет, то и дальше", - заявил бывший чемпион мира по классическим шахматам, сообщает LETA. В понедельник он снова собрался играть в джинсах.

После этого инцидента федерация пообещала быть более гибкой в дресс-коде, разрешив сочетание джинсов с пиджаком для комфортной атмосферы на турнирах. Правила остаются в силе, но теперь в случае сомнений будет предоставлена свобода для решений.

"ФИДЕ стремится к успешному столетию шахмат. Давайте подарим веселье всем любителям шахмат. Игра только начинается!" - закончил своё обращение президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. "Наступил Новый год, и я надеюсь, что никто не подорвет праздничное настроение, злоупотребляя гибкостью

Российский шахматист Ян Непомнящий, которого в прошлом турнире наказали за договорную ничью, и в этого раз получил штраф — за кроссовки. Но переобулся. И в итоге вышел на третье место. Второе тоже досталось россиянину - Александру Грищуку. Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 18-летний россиянин Володар Мурзин, а в женских соревнованиях первое место завоевала Хампи Конеру из Индии.

Чемпионат мира по блицу пройдет в Нью-Йорке 30 и 31 декабря.

На прошлом чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который проходил в Самарканде, также случился скандал из-за дресс-кода. В женском турнире Анна-Майя Казарян явилась на тур в кедах, после чего получила штраф.

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