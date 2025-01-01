У Trump Hotel в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, есть погибший

Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался у входа в отель в Лас-Вегасе под брендом, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу, сообщила полиция, которая начала расследование.

Автомобиль остановился перед стеклянными дверями Trump Hotel, из него пошел дым, а затем он взорвался, сообщили в полиции.

Водитель машины погиб, и еще семь человек пострадали. По данным властей, у всех повреждения незначительные.

Шериф Кевин Макмахилл из полицейского департамента Лас-Вегаса отметил, что его подчиненные, реагируя на это происшествие, "осознавали, что случилось в Новом Орлеане", имея в виду наезд на толпу в центре города в новогоднюю ночь, который теперь квалифицируется как теракт.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !