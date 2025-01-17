Фицо позвал Зеленского на переговоры о российском газе в Давос. Их встреча в Киеве или на границе не состоялась

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его переговоры о транзите российского газа через Украину с президентом Владимиром Зеленским могут состояться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

С начала нового года Украина прекратила транзит российского газа, что остановило его поставки в Словакию. Власти страны крайне недовольны таким решением и угрожали в ответ перекрыть импорт электроэнергии в Украину.

На этой неделе Фицо приглашал Зеленского провести переговоры о транзите газа на словацко-украинской границе, в ответ украинский президент написал, что готов принять главу правительства Словакии в Киеве в пятницу. Переговоры лидеров пока так и не состоялись.

В пятницу вечером Фицо написал в своем фейсбуке, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем, в котором рассказал ему о неудачной попытке организовать встречу с Зеленским.

"Уже в течение нескольких дней мы предлагаем провести переговоры с Зеленским во вторник вечером на экономическом форуме в Давосе, где мы оба будем присутствовать, — написал Фицо. — Если не считать ребяческого приглашения в Киев, Зеленский пока не ответил на это предложения. Наша встреча в Давосе может решить будущее украинско-словацких отношений".

Между тем, в пятницу в Киев с визитом приехал лидер словацкой оппозиции Михаил Шимечка.

"Ждал одного лидера Словакии — приехал другой, — написал об этом Зеленский. — Хорошая была встреча с словацкими парламентариями".

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