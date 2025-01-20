По делу о массовом дезертирстве задержан бывший командир 155-й бригады ВСУ

Имя задержанного в пресс-релизах силовиков не называется, однако, по словам источников украинских СМИ в правоохранительных органах, речь идет о полковнике Дмитрие Рюмшине.

Как утверждают следователи, находясь в должности комбрига, военный скрывал факты массового дезертирства личного состава, происходившие во время подготовки подразделения на территории Евросоюза и позже в ходе боевых действий на восточном фронте. Следствие также проверяет информацию о возможных коррупционных схемах в бригаде при отборе военнослужащих для обучения за рубежом.

Военному планируют сообщить о подозрении в "бездействии военной власти в условиях военного положения"(часть 4 статьи 426 УК Украины, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы).

О массовом дезертирстве в 155-й бригаде ВСУ имени Анны Киевской, сформированной весной 2024 года под шефством Франции, стало известно в конце декабря — начале января. Украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что 1700 военных дезертировали из бригады, не вступая в бой, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. Представитель французской армии сообщил, что во время тренировок во Франции дезертировали несколько десятков военнослужащих ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объяснил эти случаи тем, что новую бригаду совместно формировали "в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев". Это привело к "формальному отношению со стороны ответственных лиц".

Комбрига Рюмшина уволили в декабре 2024 года "за провалы с мотивацией бойцов и управляемостью подразделения", писала "Би-би-си".

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