Судья приостановил действие указа Трампа, ограничивающего гражданство по праву рождения

Федеральный судья в Сиэттле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, призванного ограничить право на гражданство страны по праву рождения.

Указ, подписанный Трампом 20 января, в первый же день после вступления в должность, предлагает новую интерпретацию конституционного положения о том, что все дети, родившиеся на территории США, становятся гражданами страны автоматически. Его администрация считает, что эта норма не должна относиться к детям иностранцев, находящихся в стране незаконно либо даже законно, но на временной основе.

Критики этой новой политики указывают, что она идет вразрез как с самой конституционной поправкой, принятой в 1868 году, так и с историей ее толкования американскими судами на протяжении более 100 лет. Правозащитные организации и правительства нескольких городов и штатов, в которых доминируют демократы, подали в федеральные суды несколько исков.

Первый из них рассмотрел судья Джон Кофенур в Сиэттле, штат Вашингтон. Как передает корреспондент Би-би-си, заседание продлилось не более 25 минут.

Судья временно приостановил действие указа, который должен был вступить в силу с 19 февраля, заметив при этом, что он "явно антиконституционный".

У администрации будет возможность оспаривать это решение в судах более высокой инстанции.

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