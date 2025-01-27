В Польше отмечают 80-летие освобождения Освенцима. Латвию представляет президент, Россию не пригласили

27 января в Польше проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Латвию на этих мероприятиях представляет президент страны Эдгар Ринкевич.

В церемонии принимают участие около 50 выживших узников лагеря - именно они останутся в центре внимания. Несмотря на то, что в Освенцим приехали лидеры множества стран, политических выступлений за "Воротами смерти" (входом в лагерь Биркенау) не будет.

В церемонии примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, король Великобритании Карл III, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Польши Анджей Дуда, а также представители Австрии, Италии и других стран. Латвию на церемонии представляет президент страны Эдгар Ринкевич.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху не будет участвовать в мероприятиях, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Израиль будет представлять министр образования страны Йоав Киш.

Россию не пригласили

Представители России не были включены в число участников памятных мероприятий в Освенциме.

Решение было принято заранее - еще в сентябре директор музея Освенцима Петр Цывиньский заявил: "Это годовщина освобождения. Мы помним жертв, но и празднуем свободу. Трудно представить себе присутствие России, которая явно не понимает ценности свободы. Такое присутствие было бы циничным. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь это снова стало возможным, но давайте серьезно - в ближайшие четыре месяца точно не будет". Ранее руководство музея Освенцима назвало вторжение России в Украину "актом варварства".

Ранее российские представители всегда присутствовали на церемониях, которые проводятся каждый год 27 января - в день, когда в 1945 году советские солдаты вошли в ворота лагеря уничтожения и освободили около 7 000 выживших.

Внутри России освобождение Освенцима остается важной памятной датой. Но, как отмечает BBC, эти исторические события сейчас оцениваются, скорее, не как геноцид еврейского народа, а как геноцид, направленный против населения СССР в целом. Во время Второй мировой войны потери СССР превысили 27 млн человек.

После оккупации Польши в 1939 году нацисты превратили казармы польской армии в Освенциме в тюрьму для политических заключенных. Два года спустя здесь впервые были уничтожены при помощи газа польские и советские заключенные. Осенью 1941 года начались работы по превращению лагеря Аушвиц II-Биркенау в масштабную "фабрику смерти". Здесь были построены огромные газовые камеры, в которых до ноября 1944 года были убиты сотни тысяч человек, и крематории, где сжигались их тела. К 1944 году в лагере ежедневно убивали 12 000 человек.

Предполагается, что в Освенциме было убито около 1,1 млн человек, в основном - евреев. Это крупнейшее массовое уничтожение людей в истории человечества.

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