Беспилотники ВСУ атаковали российские регионы. В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла"

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области в ночь на 31 января, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его цитирует администрация региона в своем телеграм-канале, сообщает Meduza.

По словам Бочарова, средства ПВО в течение ночи сбили восемь беспилотников. На территории НПЗ в результате падения обломков одного из дронов возник пожар, возгорание быстро потушили. Ранен один рабочий завода, его госпитализировали.

По данным СМИ, под удар попал нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл Волгограднефтепереработка", расположенный в Волгограде. Волгоградское издание V1.ru опубликовало видео с кадрами атаки дронов, снятыми на юге Волгограда.

В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, российские военные уничтожили и подавили несколько украинских БПЛА. В Воронеже в результате падения беспилотника, подавленного средствами РЭБ, выбило окна на промышленном предприятии. На юге области из-за падения сбитого дрона на дорогу ранен водитель автомобиля. Также в регионе повреждены частный жилой дом и ферма.

В Ростовской области российские военные уничтожили 25 дронов, заявил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники сбили в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в семи районах региона.В Красносулинском районе из-за падения обломков дрона на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. По данным властей, никто не ранен.

Пять украинских беспилотников сбили на подлете к Ярославлю, пострадавших и разрушений нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Один дрон упал в Судогодском районе во Владимирской области, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Авдеев.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи украинские беспилотники атаковали семь регионов России. По данным министерства, средства ПВО перехватили и уничтожили 49 дронов, из них 25 в Ростовской области, восемь — в Волгоградской; шесть — в Курской; четыре — в Ярославской области и по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

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