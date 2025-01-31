Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами, если они откажутся от доллара США в качестве международного платежного средства.

"С идеей о том, что страны БРИКС будут пытаться отказаться от доллара, пока мы просто наблюдаем сложа руки, покончено. Мы требуем от этих стран обязательств, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не поддержат никакую другую валюту для замены могущественного доллара США", - написал он на своей онлайн-платформе Truth Social вечером в четверг, 30 января.

Трамп пригрозил, что в противном случае "они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с возможностью продавать свои товары на замечательном рынке США". "Пусть ищут другого "простака!" Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна будет попрощаться с Америкой", - подчеркнул президент США.

Попытки создания независимой платежной системы

В группу БРИКС первоначально входили пять членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В начале 2024 года к ним присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал доминирование американской валюты и объявил о намерении создать в рамках БРИКС независимую платежную и расчетную систему.

Доллар США на данный момент является наиболее важной валютой в глобальных платежных операциях. Москва надеется, что введение альтернативной, не западной валюты позволит ей снизить влияние штрафных мер, введенных Западом из-за ее войны против Украины. На фоне войны западные страны ввели санкции против России, ударившие особенно сильно по ее финансовому сектору.

Дональд Трамп уже использовал пошлины в качестве средства давления во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год. Экономисты полагают, что масштабные пошлины приведут к росту цен в США.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !