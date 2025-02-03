Reuters: Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как место для возможной встречи Путина и Трампа

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как место для возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на два российских источника.

По данным собеседников агентства, в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ. Однако, как говорит один из источников, еще есть "некоторое противодействие" этой идее, поскольку и Саудовская Аравия, и ОАЭ поддерживают тесные военные и силовые связи с США. При этом Турция, где в марте 2022 года проходили первые переговоры между Россией и Украиной, на данном этапе как возможное место встречи исключена, сказали источники Reuters.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, как отмечает агентство, был первым иностранным главой государства, которому Трамп позвонил после вступления в должность. Путин, в свою очередь, посетив Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, сказал, что благодарен Мухаммеду бин Салману за помощь в организации обмена заключенными между США и Россией.

Лидеры обеих стран — и наследный принц Мохаммед бин Салман, и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян — сохраняли нейтралитет на протяжении всей войны в Украине, воздерживаясь от присоединения к санкциям против России, отмечает Reuters. ОАЭ участвовала в качестве посредника при обмене пленными между Россией и Украиной. Лидеры обеих стран также поддерживали регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, ни одна из двух стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Кремль отказался давать комментарий журналистам Reuters. В Саудовской Аравии и ОАЭ также не ответили на просьбы прокомментировать эту информацию.

В январе Трамп призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть. "Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной прекратилась бы немедленно", — заявил он. Тогда же он в очередной раз сказал, что "действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой [российско-украинской] войне".

3 февраля Трамп сказал журналистам, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной, Россией и "различными сторонами". Никаких других подробностей он не привел. Какие конкретно стороны имеются в виду, президент США также не уточнил.

Двумя днями ранее Трамп в очередной раз заявил, что между Вашингтоном и Москвой уже идут обсуждения, назвав их "очень серьезными". Других подробностей он не привел.

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