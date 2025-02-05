ЦРУ предложило сотрудникам уволиться в обмен на компенсацию

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим работникам уволиться, получив взамен компенсацию в сумме зарплаты за восемь месяцев. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников ведомства. Отмечается, что этот шаг является попыткой приведения ЦРУ "в соответствие с приоритетами" американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, ведомство приостановило процесс найма сотрудников, которые уже получили приглашения на работу, пишет WSJ со ссылкой на помощника директора управления Джона Рэтклиффа. Он подчеркивает, что кандидаты должны подходить для достижения новых целей ЦРУ, в том числе борьбы с наркокартелями и противостояния с Китаем. Анонимный представитель ведомства сообщил газете, что это решение — "часть стратегии по приданию агентству новой энергии".

Как отмечается в публикации, ЦРУ, по-видимому, стало первым разведывательным ведомством, которое предложило своим сотрудникам такую схему. Управление кадровой службы США распространило соответствующее письмо с предложением госслужащим федерального уровня уволиться в обмен на выплату в конце января. Помимо компенсации им будут положены льготы (какие именно, не уточняется).

Ранее администрация Трампа предложила аналогичные компенсации сотням тысяч госслужащих в рамках указа нового президента по сокращению бюрократического аппарата, но о том, что мера коснется ЦРУ, известно не было. Профсоюзы, адвокаты, а также законодатели-демократы предостерегли сотрудников федеральных учреждений от увольнений. Они утверждают, что обещанные компенсации сомнительны с юридической точки зрения, а Конгресс не выделял средства на столь масштабные программы.

После вступления в должность президента США Трамп распорядился лишить доступа к секретной информации 51 бывшего сотрудника разведслужб, напоминает газета "Коммерсант". Согласно его указу, в 2020 году все они поддержали "вводящую в заблуждение" президентскую кампанию его предшественника Джо Байдена. Двумя днями ранее Трамп назначил на пост замдиректора ЦРУ Майкла Эллиса, заявив, что тот поможет Джону Рэтклиффу снова сделать ведомство "величайшим разведывательным агентством в мире".

Восемь лет назад, в свой первый полный рабочий день на посту главы американского государства Трамп нанес визит в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния). При этом он поспешил опровергнуть утверждения о свой вражде со спецслужбами, распространявшиеся в тот период в СМИ на фоне заявлений американского разведсообщества о том, что Трампу помогли победить на выборах хакеры, работавшие в интересах Кремля. "На деле же имеет место обратное", — заявлял в январе 2017 года впервые избранный президент США, обрушившись с резкой критикой на журналистов.

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