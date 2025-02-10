Трамп заявил о "прогрессе" в переговорах о завершении российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах о завершении российско-украинской войны есть "прогресс", но отказался сообщить какие-либо подробности разговора с Владимиром Путиным, пишет Reuters.

В ходе беседы с журналистами, сопровождавшим его в поездке на Супербоул (финал Национальной футбольной лиги), Трамп дал понять, что у него состоялся разговор с Путиным. При этом никаких подробностей этой беседы он раскрывать не стал.

"Я ожидаю, что у нас будет еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне", — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают контакты и с Россией, и с Украиной. "Мы ведем переговоры с обеими сторонами", — сказал он.

"Я действительно верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить войну между Россией и Украиной", — отметил американский лидер.

Трамп ранее рассказал о разговоре с Путиным в интервью изданию The New York Post, вышедшем 8 февраля. Тогда он также не стал уточнять, о чем конкретного говорил с президентом РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Трампа заявил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что видит одной из своих целей на посту президента завершение российско-украинской войны. Его спецпосланник по Украине и России Кит Келлог говорил, что договориться о мирном соглашении планируется в течение 100 дней с момента вступления Трампа в должность.

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