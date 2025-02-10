В Сумах российский дрон упал на автостоянку. Сгорели шесть машин, пострадал один человек

В городе Сумы российский беспилотник упал на автомобильную стоянку, сгорели шесть машин, сообщил Офис генпрокурора Украины.

Беспилотник атаковал город вечером 9 февраля. Он упал на стоянку машин во дворе многоквартирного жилого дома. В четырех находящихся рядом домах выбило окна. Шесть машин полностью сгорели, еще 15 получили повреждения.

Пострадала женщина 1987 года рождения.

По данным экстренных служб Украины, на автостоянку упали обломки сбитого дрона.

В Соломенском районе Киева из-за падения обломков беспилотника загорелось нежилое здание, сообщил мэр города Виталий Кличко. Никто не пострадал.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что в ночь на 10 февраля российские войска выпустили по Украине 83 беспилотника. 61 дрон был сбит, еще 22 — "локационно потеряны".

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