Тарифы Трампа. Что это такое, зачем они нужны, и помогут ли они сделать Америку великой?

Дональд Трамп любит тарифы. Он обещает обложить тарифами весь мир и снова сделать Америку великой. Он говорит, что тарифы сократят дефицит торговли, наполнят бюджет доходами и защитят американского производителя. Правда ли это?

Американцы покупают за границей больше товаров, чем заграница у них. Китай, Мексика, Канада, Европа — со всеми у США дефицит торговли. Трамп вводит налоги на импорт этих товаров. По-другому этот налог называется тариф, он же — импортная пошлина.

Плохая идея, говорят в один голос ученые-экономисты. Тарифы не сократят дефицит торговли, они не заменят налоги как источник пополнения казны, они ослабят американского производителя и накажут американского потребителя высокими ценами и скудным выбором товаров. К тому же, они подпитывают коррупцию и подрывают конкурентоспособность экономики.

А главное, тарифы не устранят причину торгового дефицита — склонность Америки к необузданному потреблению и жизни в долг, говорят экономисты.

Но кто прав — Трамп или ученые?

Чему учит история

Последний раз тарифы были в моде в 1930-х годах прошлого века, когда Америка переживала экономический кризис. Конгресс решил обложить всю торговлю пошлинами, и президент не стал возражать.

Против были, как и сейчас, экономисты. В итоге они оказались правы. Мировая торговая война никому не помогла, американский кризис перерос в Великую депрессию, а Европа погрузилась во Вторую мировую войну.

По ее окончании было решено, что лучше жить дружно и торговать открыто. Не сразу, но постепенно тарифы и пошлины снижались, и к 2000-м годам торговые барьеры были почти полностью разобраны. Средняя пошлина в мире теперь не превышает нескольких процентов — за исключением отдельных барьеров, о чем ниже.

В 2001 году Китай приняли во Всемирную торговую организацию (ВТО), и всего за четверть века он превратился из нищей страны во вторую экономику мира после США. Следом из нищеты вылезли гигантские страны вроде России, Индии, Турции, Индонезии — все благодаря свободной торговле.

Потому что свободная торговля позволяет всем богатеть одновременно, а не каждому поодиночке. Вот как это работает.

Зачем нужна свободная торговля?

В мире без пошлин и тарифов одни страны продают другим то, что у них получается делать лучше, а на вырученные деньги покупают то, что делают лучше другие. "Доходы от экспорта позволяют оплачивать импорт, расширять ассортимент доступных товаров по более низким ценам", — говорит Питер Левелл из авторитетного британского исследовательского центра Institute for Fiscal Studies.

Таким образом ресурсы концентрируются в отраслях с конкурентным преимуществом. "В результате все страны вместе производят всего больше и лучше, чем если бы каждая делала это по отдельности", — объясняет Левелл.

Еще одно преимущество свободной торговли: масштаб экономики. Раньше он был ограничен границами. Отсутствие таможни позволяет расширить и производственную базу, и рынки сбыта.

Хороший пример — Северная Америка. Канада богата природными ресурсами, в США есть деньги и технологии, в Мексике — дешевая рабочая сила и теплый климат. Сейчас они объединены единой зоной свободной торговли, что позволяет сократить издержки и производить качественные товары по низким ценам там, где это выгоднее, а продавать там, где есть спрос.

Трамп хочет разрушить все это пошлинами. Зачем?

Почему Трамп не любит свободную торговлю?

Трамп считает, что торговый дефицит — это убыток. Импорт Америке не нужен, у нее всего в достатке — ресурсы, работники, технологии и рынок сбыта, говорит он. Достаточно ввести пошлины, чтобы ограничить импорт, и тогда Tesla с Apple перестанут собирать машины и телефоны в Китае и перенесут производство в Мичиган и Калифорнию.

Экономисты объясняют дефицит иначе. Они говорят, что американцы покупают телефоны и машины за границей, потому что им выгоднее производить дома не товары, а то, что у них получается намного лучше — услуги. Голливуд, социальные сети, банки, операционные системы и облачные сервисы приносят им больше денег, чем пошив тренировочных костюмов и лесозаготовка. В торговле услугами у США профицит, хотя он и намного меньше дефицита в торговле товарами.

И тут на помощь приходит еще одна важная часть этого сложного пазла. Умение Америки приумножать вложенное, первенство в технологиях и дикий капитализм вкупе с непревзойденной военной мощью, безусловной защитой частной собственности и статусом крупнейшей экономики мира делают ее самым выгодным объектом для инвестиций. Другие страны стремятся дать в долг американскому правительству, купив облигации, или получить долю в будущей прибыли американских компаний, купив их акции.

Приток этих инвестиций укрепляет курс доллара, делает импорт доступнее и уравновешивает отток денег на покупку импортных товаров. Поэтому пошлины не умерят запросы американцев, а лишь подтолкнут их занимать немного больше, говорят экономисты.

Для сокращения дефицита торговли достаточно увеличить долю сбережений в экономике. Но Трампу проще рассказать американцам, как он "наказал" торговых партнеров США тарифами, чем убедить их меньше тратить и больше откладывать.

Однако тарифы — это палка о двух концах. От пошлин Трампа пострадают и сами Соединенные Штаты. Как именно?

Почему тарифы — это вредно

Аргументов много, но вот шесть главных.

Во-первых, на тарифы всегда есть ответ. Ответные пошлины против американских товаров уже ввели (или пообещали ввести) все, на кого нападал Трамп. И Китай, и Канада, и Европа. Причем, они стараются уколоть побольнее, чтобы убытки понесли жители тех штатов, где повально голосуют за Трампа.

Во-вторых, заменить налоги тарифами не получится, как бы ни мечтал об этом Трамп. Налоги собираются со всех товаров. Тарифы — только с импортных. Таким образом искажается рыночное ценообразование, что вредно для развитой экономики. Более того, собирать тарифы — гораздо сложнее, чем налоги. А вот обмануть таможню намного легче, чем налоговую службу.

В третьих, тарифы неизбежно ведут к росту цен. Как показал опыт первой торговой войны Трампа, его пошлины почти на 100% были оплачены из кармана американского потребителя — импортеры просто включили их в цены. А следом цены подняли и отечественные производители. То же происходит буквально у нас на глазах — не успел Трамп объявить о грядущих пошлинах на импорт стали и алюминия, как в Америке подорожала арматура.

Четвертая неприятность в том, что американские компании отвыкают от конкуренции в тепличных условиях. Они могут повышать цены, сколько хотят, им не нужно вкладываться в инновации и развитие. Вместо этого они тратят ресурсы на лоббистов и юристов, чтобы выбить себе еще более тепличные условия. В итоге они проигрывают конкуренцию китайским компаниям и бразильским фермерам, закаленным в открытой конкурентной борьбе.

Пятая неприятность — неопределенность. Трамп то вводит, то отменяет пошлины, блефует, угрожает и прощает по несколько раз в неделю. А нет ничего хуже для бизнеса, чем неопределенность. Ну кто будет строить завод или ферму, если невозможно просчитать, сколько будут стоить импортное сырье, технологии, оборудование? И если неизвестно, в какие страны можно будет продавать продукцию — вдруг они введут ответные пошлины?

Шестая проблема — границы. Современный бизнес построен в мире без границ. Вот простой пример. Примерно половина всего того, что завозится в США — это не чужая готовая продукция, а комплектующие и полуфабрикаты, которые произвели американские же компании, но в других странах. Из них они дома собирают готовые к продаже машины, электронику и др. Тарифы разорвут эти производственные цепочки и полностью разрушат бизнес-модель большинства международных корпораций, что неизбежно приведет к сокращению производства и росту цен.

А зачем тогда вообще нужны тарифы?

Все это не значит, что тарифы — это плохо. Почти все страны мира в той или иной степени пользуются тарифами, но исключительно для тонкой настройки торговли. И лишь несколько стран в мире полагаются на тарифы (а не на налоги) как на главный источник пополнения казны, как того хочет Трамп. Почти все эти страны расположены в Африке.

Основная функция тарифов в современном мире — исправлять временные перекосы в торговле. Бывает, что одна страна вдруг заваливает другую дешевым товаром, как неоднократно было с Китаем. Тогда вводятся антидемпинговые пошлины, которые защищают местную промышленность, дают время перестроить экономику, избежать массовых увольнений и народных волнений.

Тарифы полезны и тогда, когда какая-нибудь страна начинает, например, субсидировать одну из своих экспортных отраслей, что нарушает правила добросовестной конкуренции. В этом Запад неоднократно обвинял тот же Китай.

Но с перекосами борются точечно. Трамп же предпочитает ковровую бомбардировку: он вводит тарифы не на отдельные товары, а на весь импорт сразу. Что в целом не странно. И вот почему.

Как тарифы помогут Трампу?

Всеобщая пошлина позволяет не только сократить импорт и создать тепличные условия для отечественного производителя. Она еще является и источником власти.

Все потому, что в воле Трампа вводить любые тарифы в любое время суток. И он же может делать исключения — для друзей, спонсоров и податливых торговых партнеров, которые уступят его требованиям.

Трамп вводит пошлины в обход Конгресса, указами, под предлогом угрозы национальной безопасности. Он использует их как рычаг давления — как на другие страны, так и на американский бизнес.

Поэтому аргументы экономистов о вреде тарифов для экономики вряд ли изменят мировоззрение 78-летнего американского президента. Трамп с удовольствием разбрасывался тарифами в первый президентский срок. Большинство тех пошлин действуют до сих пор — демократы под началом Джо Байдена были не меньше, если не больше, увлечены протекционизмом.

Теперь к тем тарифам добавятся новые. Европе и всем остальным — приготовиться.

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