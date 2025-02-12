CБУ сообщила о задержании главы штаба своего Антитеррористического центра. Его подозревают в работе на ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала руководителя штаба Антитеррористического центра спецслужбы, которого подозревают в работу на ФСБ.

В заявлении СБУ говорится, что глава спецслужбы Василий Малюк "лично входил в оперативно-следственную группу" и "возглавлял операцию по задержанию". Имя задержанного не приводится.

"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также все возможные оперативно-технические мероприятия", — говорится в заявлении главы СБУ.

Малюк утверждает, что спецслужбе удалось задокументировать "14 эпизодов противоправной деятельности" подозреваемого.

По данным издания "Обозреватель", задержанный — полковник Дмитрий Козюра. Эту информацию подтвердил источник "Украинской правды".

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