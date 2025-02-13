Автомобиль врезался в толпу в Мюнхене. Ранены по меньшей мере 20 человек

В Мюнхене автомобиль протаранил толпу в центре города, сообщает немецкий таблоид Bild. Информацию подтвердила городская полиция.

Автомобиль врезался в участников митинга профсоюза Verdi, который проводит сегодня крупную забастовку по всей Германии.

По данным полиции, инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 по рижскому). Пострадали по меньшей мере 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

"Я глубоко потрясен. Мои мысли с пострадавшими", — заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Водитель автомобиля, врезавшегося в толпу, задержан. Полиция выясняет его мотивы. По данным правоохранительных органов, других подозреваемых в причастности к инциденту нет.

Как пишет Bild, по подозрению в наезде на толпу задержан 26-летний уроженец Афганистана. Других подробностей его биографии пока что нет.

Также таблоид со ссылкой на очевидца утверждает, что водитель намеренно въехал в участников демонстрации, а полицейские открыли стрельбу по автомобилю. Официально эта информация не подтверждена.

Полиция усиливает меры безопасности на демонстрациях профсоюза Verdi в других городах Германии, где запланированы акции, сообщает Süddeutsche Zeitung.

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