Зеленский заявил, что российский беспилотник попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС

Российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в изоляционное сооружение, построенное над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, изоляционное сооружение было повреждено. На месте удара произошел пожар, который уже потушили. "В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", — сообщил Зеленский.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", — заявил президент Украины.

Зеленский опубликовал видео взрыва в районе ЧАЭС, а также пожар и последствия попадания беспилотника. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также показал фотографии взрыва и пожара на станции. Он пообещал во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается сегодня, передать США "много информации об ударе России по ЧАЭС, о том, как они (российские военные — прим. Delfi) запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону".

"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, — давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", — добавил Зеленский.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сотрудники которого находятся в районе ЧАЭС, подтвердили, что ночью 14 февраля слышали звуки взрыва и видели пожар. Им сообщили, что в саркофаг попал беспилотник.

По данным МАГАТЭ, пока нет признаков нарушения внутренней защитной оболочки изоляционного сооружения. "Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", — говорится в сообщении агентства.

В Минобороны России заявления об инциденте на Чернобыльской АЭС на момент публикации новости не комментировали.

Поврежденный при атаке дрона саркофаг ввели в эксплуатацию в 2019 году. Сообщалось, что защитное сооружение, получившее название "Новый безопасный конфайнмент" (НБК), должно обеспечить защиту аварийного блока Чернобыльской АЭС на 100 лет. НБК заменил объект "Укрытие", которое построили сразу после аварии на станции — в 1986 году.

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