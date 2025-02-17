Washington Post: Европа может выделить до 30 000 военных для поддержания перемирия

Несколько бригад общей численностью от 25 000 до 30 000 человек могут быть выделены европейскими странами для поддержания мира в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

Военные, согласно предварительному плану, не будут размещены на линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска попытаются возобновить войну, пишет газета.

Франция, по данным WP, готова отправить почти 10 000 военнослужащих.

Что говорят об отправке миротворцев в Европе

Ранее в понедельник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в разговоре с Reuters допустил возможность отправки миротворцев в Украину. Он отметил, что "переговоры должны достичь определенного прогресса, прежде чем можно будет принять такое решение".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает разговоры об отправке военных в Украину преждевременными. В то же время представитель министерства обороны страны заявил в понедельник, что Германия при определенных условиях "не будет уклоняться" от размещения военных в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в преддверии экстренной встречи европейских лидеров в Париже вновь заявил, что его страна не будет отправлять миротворцев в Украину. Он подчеркнул, что Варшава будет продолжать поддерживать Украину другими способами.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны в случае необходимости отправить военнослужащих в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.

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