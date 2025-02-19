FT: страны Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России

Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против России — уже 16-й после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, новые санкции будут нацелены на российский экспорт алюминия и нефти. В частности, Евросоюз намерен "поэтапно" запретить покупку алюминия из РФ, а также внести в черный список более 70 танкеров так называемого "теневого флота".

Также, отмечает FT, ограничения наложат на 13 российских банков и "десятки лиц и компаний, которые, как считается, помогают России вести войну против Украины".

Новый пакет санкций приурочен к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Как пишет FT, ограничения вступят в силу "на фоне опасений Брюсселя, что Трамп может смягчить санкции США в отношении Москвы в рамках мирного соглашения, заключенного с Путиным без участия Европы".

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