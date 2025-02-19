"Заполнение поля всяким дерьмом". Какова стратегия Трампа и чего он хочет достичь с ее помощью?

Не прошло и месяца с начала второго срока Дональда Трампа на посту президента США, а он уже с головокружительной скоростью проводит в жизнь свою программу. После своей инаугурации 20 января Трамп успел помиловать участников беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, сократил финансовую помощь другим странам, предпринял жесткие меры против нелегальной иммиграции, отменил так называемые программы разнообразия, ввел импортные пошлины на сталь и алюминий, успел обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным возможность окончания войны в Украине и предложил сделать из сектора Газа "Ривьеру Ближнего Востока".

Сторонники Трампа оценивают все эти действия как выполнение предвыборных обещаний. Однако аналитики уверены, что настолько быстрое принятие множества решений в первую очередь направлено на то, чтобы ошеломить оппонентов и тем самым ослабить их ответную реакцию — прием, известный как flooding the zone ("перегрузка зоны"). По мнению экспертов, Трамп уже прибегал к этому приему во время своего первого срока правления, а теперь использует его в более широких масштабах.

Так в чем заключается эта стратегия и чего президент США надеется достичь с ее помощью?

От спорта к политике

Термин flooding the zone отсылает к стратегии в американском футболе, при которой нападающая сторона перегружает оборону другой команды в той или иной зоне поля, чтобы использовать слабые места противника.

Стив Бэннон, бывший главный советник Трампа, в 2018 году объяснял, что на самом деле главной оппозицией для политика были не демократы, а СМИ. Способ борьбы с прессой — это "перегрузка зоны", "заполнение поля всяким дерьмом", то есть большим объемом подавляющего и отвлекающего шума.

По словам экспертов, такой подход дезориентирует критиков, не позволяя им сплотиться вокруг единого нарратива. "Трамп не просто задает повестку дня — он прокладывает ее катком, — говорит Эван Нирман, генеральный директор компании Red Banyan, специализирующейся на антикризисных коммуникациях. — "Перегружая зону", он добивается того, что ни одна полемика [по поводу его неоднозначных действий] не может удержать внимание достаточно долго, чтобы нанести [ему] долгосрочный ущерб. Скандалы, которые потопили бы другого политика, в его случае едва замечают".

Нирман называет стратегию Трампа "просчитанной", добавляя, что ее цель — доминирование в новостях. Новый президент США настолько плотно заполняет собой повестку, что "диктует условия разговора". В это время его оппонентам остается только реагировать.

"Большинство политиков осторожно вводит новые инициативы, а Трамп сразу превращает все в шоу, — замечает Нирман. — Будь то политическое решение, судебное разбирательство или спонтанное высказывание — стратегия остается неизменной: всегда идти в атаку, контролировать нарративы и не оставлять критике шансов закрепиться".

Майкл Монтгомери, профессор Мичиганского университета в Дирборне, считает, что эта стратегия также разобщает оппозицию. "Она заставляет людей и группы распыляться, ведя миллион мелких несогласованных битв, — говорит Монтгомери. — Это снижает вероятность того, что противники смогут объединиться против него [Трампа]".

Кэтрин Картрайт, соучредитель медиакомпании Criterion Global, указывает на еще один тактический прием как часть этой стратегии — Friday drop ("пятничный вброс"). Он подразумевает, что спорные решения объявляются в конце недели и к выходным затухают на фоне ослабевшего общественного внимания.

В качестве примера Картрайт приводит назначение Пита Хегсета, бывшего ведущего Fox News, на пост министра обороны США. Критики этого решения аргументировали свою позицию тем, что у Хегсета отсутствует опыт в управлении, а также напоминали, что нового министра обвиняли в насилии (он сам отвергает все обвинения). Однако из-за того, что Хегсета утвердили в должности в пятницу, "к утру понедельника назначение уже исчезло из новостной повестки", указывает Картрайт в разговоре с агентством AFP.

Конгрессмен от демократов Джейми Раскин описывает реакцию, которую вызывает бешеный темп работы Трампа, словами "чрезмерная сенсорная перегрузка". "В какой-то момент я на телефоне, разговариваю с ученой, которая занимается клиническими испытаниями противораковых препаратов для правительства и которую собираются уволить, так как небольшая часть ее работы связана со взаимодействием с меньшинствами. Потом я общаюсь с юристами Минюста, которых собираются принудительно перевести на другие должности. И этому ни конца ни края не видно", — говорит Раскин в интервью New York Times.

"Перегрузка зоны — это создание хаоса, который истощает оппозицию и повышает уровень шума в надежде заставить еще больше американцев отключиться и отступить", — объясняет Монтгомери. Профессор считает, что использование этой стратегии дает второй администрации Трампа "свободу действий, к которым было бы гораздо больше внимания и которые вызывали бы больше сопротивления, если бы не были погребены под множеством других вещей".

Взгляд сторонников Трампа

Сторонники Трампа считают его бурную деятельность доказательством лидерства и приверженности обещаниям, данным во время предвыборной кампании. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила в интервью New York Times, что программа Трампа была одобрена избирателями и он работает "настолько быстро, насколько это возможно", чтобы воплотить ее в жизнь. "Для этого нужно не спать до поздней ночи", — заявила она.

Стив Бэннон в своем подкасте War Room высоко оценил темпы работы администрации. "Посмотрите на масштаб, глубину и срочность. Это результат многолетней работы людей над этим, — сказал Бэннон. — Это произошло не в одночасье".

"Жмите на газ, никаких тормозов! Поехали! Поехали! Поехали! — восклицает Бэннон в подкасте. — Когда у вас есть такой импульс, вы не останавливаетесь, не размышляете. Вы едете, едете и едете!"

Он также хвалит Стивена Миллера, заместителя главы администрации Белого дома по вопросам политики, который считается вдохновителем стратегии перегрузки зоны во время второго срока Трампа.

Использовалась ли эта стратегия раньше?

Хотя советник Трампа Бэннон отлично сформулировал цель стратегии "заполнения поля всяким дерьмом", не он и не Трамп ее изобрели. Еще пять лет назад, в феврале 2020 года Шон Иллинг в статье для издания Vox указывал, что в постсоветской России ее начал широко применять Владимир Путин.

Он использовал подконтрольные ему СМИ для создания тумана дезинформации, что помогало рождать в обществе недоверие ко всему — недоверие, достаточное для того, чтобы общество не могло и не желало организоваться вокруг какой-либо идеи.

Автор статьи в Vox рассказывает о своей встрече с Питером Померанцевым, сыном эмигрантов из СССР, в начале 2000-х вернувшимся в Россию и некоторое время работавшим телепродюсером и потом написавшим книгу о том, как функционирует путинская пропаганда. Померанцев даже давал показания на тему информационной войны и развития средств массовой информации в Конгрессе США.

Цель путинской пропаганды, сказал Померанцев автору статьи, — не продать какую-либо определенную идеологию или видение будущего, а убедить людей, что "всю правду узнать нельзя" и что единственный правильный выбор — "следовать за сильным лидером".

Эван Нирман тоже напоминает, что стратегия "перегрузки зоны" — не изобретение Трампа. "Лидеры на протяжении всей истории использовали насыщение медиа в своих интересах, но делали это совершенно разными способами, — говорит он. — "Беседы у камина" Франклина Рузвельта, искусное использование телевидения Джоном Кеннеди и даже цифровое доминирование Барака Обамы — все это было направлено на формирование общественного восприятия".

Однако есть одно отличие, добавляет Нирман. "Трамп использует стратегию с головокружительной скоростью, без фильтров и с полной непредсказуемостью".

Монтгомери не согласен с Нирманом и считает действия Трампа беспрецедентными. По его мнению, в прошлом не было примеров, когда американские президенты, демократы или республиканцы, заполняли медиапространство бесчисленными распоряжениями, чтобы сбить всех с толку.

"Очень напряженные "Сто дней" Франклина Д. Рузвельта в 1933 году (так называют первые три месяца президентства Рузвельта, когда он принял ряд инициатив, направленных на противодействие Великой депрессии — прим. Би-би-си) не были попыткой "перегрузить зону", сделав так, чтобы отдельные инициативы новой администрации ускользнули от внимания", — указывает Монтгомери.

Может ли "перегрузка" сработать?

Возможно, еще слишком рано говорить о том, сработает ли эта стратегия для Трампа. Более того, некоторые эксперты говорят, что такой подход может в конечном итоге привести к обратному результату.

"Хотя я сомневаюсь, что многие истинные сторонники Трампа когда-нибудь устанут от хаоса, который он устраивает, я думаю, что эта стратегия может дать обратный эффект для правых, возможно, уже на промежуточных выборах 2026 года", — утверждает Монтгомери.

Он отмечает, что Трамп и республиканцы не пользуются подавляющей поддержкой среди граждан США. "Трамп выиграл выборы 2024 года с перевесом всего в 1,5% голосов избирателей. У него и республиканцев в действительности нет мандата и на обычные изменения после выборов, не говоря уже о тех экстраординарных переменах, которых они пытаются добиться", — говорит профессор.

Нирман предупреждает, что даже сторонники Трампа могут почувствовать усталость, "поскольку постоянный хаос утомляет". "Это самый большой риск. Сила Трампа в том, что он доминирует в разговоре, но если люди перестают слушать, то это доминирование превращается в шум. Если это произойдет, то это может дорого обойтись ему у тех колеблющихся избирателей, которые поддерживали его за политику, а не только как личность", — заключает он.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !